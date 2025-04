Huijsen, si allontana il Real Madrid? L’ex Juve preferisce la Premier, una big pronta a pagare

Dean Huijsen può rimanere in Premier League? Il difensore ex Juve piace a tante big inglesi e non solo e in estate può partire

Dean Huijsen, difensore del Bournemouth, è finito nel mirino del Chelsea, pronto ad attivare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro in estate. I Blues vogliono anticipare la concorrenza – tra cui Liverpool, Arsenal, Newcastle e Tottenham – sfruttando anche la finestra extra per le squadre qualificate al Mondiale per Club. Il giocatore, secondo AS, preferirebbe restare in Premier League.

Anche il Real Madrid osserva la situazione, attratto dal profilo giovane e promettente dell’ex Juve, recentemente convocato in nazionale. Tuttavia, il prezzo elevato e le buone prestazioni di Asencio nella seconda parte di stagione rendono improbabile un’offerta concreta da parte delle merengues.