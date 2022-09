I Migliori 5 Casinò Online in Italia 2022

Che tu sia una persona nuova del gioco su internet oppure un giocatore esperto, conoscere i migliori casinò online è sempre importante. Le persone che si avvicinano al gioco d’azzardo in rete possono rimanere sorprese dal numero di piattaforme web presenti.

Capire quali sono i migliori casino online in base alle offerte è difficile. Inoltre i giochi sono davvero così tanti che è difficile fare una scelta. Ma anche i giocatori più smaliziati non sempre sanno cogliere le piccole differenze tra i vari casinò presenti.

C’è poi da spiegare la differenza tra i casinò in possesso della licenza italiana rilasciata dall’ADM (ex AAMS) e quelli sprovvisti di licenza, vietati per legge. Spiegheremo qui nei dettagli le caratteristiche di ognuno di questi casinò con i relativi pregi e difetti.

5 tra i Migliori Operatori di Casinò

Eccoci quindi a presentare quali sono i migliori casino online secondo la nostra analisi. Devi comunque ricordare che ogni anno la situazione può cambiare, inclusa la lista di questi operatori di gioco. Ecco i migliori casino online AAMS – ADM in base alle nostre valutazioni.

I Nostri Criteri di Scelta dei Migliori Siti di Casinò in Italia

Riassumiamo brevemente quali sono gli elementi presi in esame per individuare le migliori piattaforme di gioco online del momento.

Bonus di benvenuto

Tipologie di giochi disponibili

Numero di titoli

Qualità dei fornitori di contenuti

Modalità di deposito e di pagamento

Quali Sono i Migliori Casinò?

Andiamo a descrivere ognuno tra i migliori casino online italiani che abbiamo selezionato, con una chiara analisi che evidenzia pregi e difetti.

Starcasino

Questo casinò online nasce nel 2012 su impulso del gruppo Betsson, di origine svedese, ma con sede a Malta. In pochi anni il marchio di Starcasino è diventato uno dei punti di riferimento nel campo del gioco d’azzardo in rete in Italia.

Bonus di Benvenuto

Starcasino si distingue per essere uno tra i migliori casino online con bonus senza deposito in Italia. Infatti dopo la registrazione e la convalida del conto gioco avrai a disposizione ben 50 giri gratis alla slot Starburst Xxxtreme.

Per ogni deposito effettuato nei primi 7 giorni avrai ulteriori free spins in base alla somma versata. Inoltre potrai godere di un cashback fino a 200€ sulle somme giocate alla slot machine e al live casinò.

Come Registrarsi

La procedura di registrazione è molto rapida e richiede di fornire un numero limitato di dati personali. Starcasino è raggiungibile sotto forma di sito online sia da computer che da dispositivo mobile oppure tramite l’app dedicata.

Metodi di Pagamento Accettati da Starcasino

Questi sono i metodi di deposito consentiti:

Visa / Postepay / Cartasì

Mastercard

Paypal

Skrill Moneybookers

Neteller

Voucher ricarica ePay

Ecco invece quelli che puoi utilizzare per il prelievo:

Visa / Postepay / Cartasì

Paypal

Skrill Moneybookers

Neteller

Bonifico Bancario

Giochi Disponibili da Parte di Questo Operatore

Le sezioni disponibili su Starcasino sono cinque in totale. Vediamo nel dettaglio quali tipi di giochi hai a disposizione.

Casinò

Slot

Casinò Live

Sport

Live

Mentre le prime tre sezioni vanno a raggruppare tutti i titoli relativi ad un classico casinò online, le ultime due riguardano le scommesse sportive. In questo caso, cliccando sui due link si viene rimandati a una pagina assolutamente analoga.

Pro di Starcasino

La presenza di un bonus senza deposito non trascurabile che ti permette giocare subito.

Ampia scelta di giochi

Contro

Non è presente una sezione dedicata al poker

C’è una certa differenza tra metodi di deposito e di prelievo

Servizio Assistenza Clienti: Come Contattarlo

Il supporto giocatori è attivo tutti i giorni dalle 9 di mattina alle 2 di notte. Si va dalla live chat, al messaggio via email, fino alla richiesta di chiamata da parte da un operatore.

Starvegas

La piattaforma di gioco online di Starvegas fa parte del gruppo Greentube, a sua volta controllata dal gigante Novomatic. È presente in Italia dal 2012 grazie alla concessione numero 15231.

Bonus di Benvenuto

Anche Starvegas è tra i migliori casino online con bonus senza deposito. Al momento della registrazione ricevi 30 giri gratis, inviando copia del tuo documento d’identità hai 100€ di bonus. Con il primo versamento hai il 100% di bonus fino a 300€ e 30 free spins. Con il secondo versamento hai il 100% di bonus fino a 600€.

Come Registrarsi

Per registrarsi bastano poche e semplici operazioni che ti permettono di giocare in pochi minuti. Puoi puntare su Starvegas tramite sito web e tramite app per smartphone Android e iOS.

Metodi di Pagamento Accettati da Starvegas

Puoi effettuare un versamento sul conto gioco di Starvegas con questi strumenti:

Carta di credito/debito (circuiti Visa o MasterCard)

PayPal

Paysafecard

Skrill

Neteller

Apple Pay

Se invece vuoi prelevare puoi scegliere tra questi:

Carta di credito/debito (circuiti Visa o MasterCard)

PayPal

Bonifico bancario

Skrill

Neteller

Apple Pay

Per prelevare sono ammessi solo i metodi che hai già usato per fare un deposito.

Giochi Disponibili da Parte di Questo Operatore

Starvegas mette a disposizione un numero cospicuo di sezioni. Ecco come è organizzato questo casinò.

Slot

Scommesse

Casinò Live

Blackjack

Roulette

Bingo

Jackpots

Races

Si tratta quindi di un’offerta molto completa.

Pro di Starvegas

Grande scelta a livello di slot machine

Grande attenzione alla gestione monetaria del conto gioco

Contro

Chat live limitata a poche ore al giorno

Assente la sezione dedicata al poker

Servizio Assistenza Clienti: Come Contattarlo

Da sottolineare la presenza di un numero verde di assistenza (800596738) oltre all’indirizzo email e la chat live, limitata dalle 11 alle 19.

888 Casino

Parliamo adesso di un marchio che ha fatto la storia dei casinò online nel mondo e che è presente anche in Italia. Nato a Gibilterra nel 1997, ancora oggi è uno tra i migliori casino online italiani.

Bonus di Benvenuto

Da questo punto di vista 888 casinò offre un bonus di benvenuto davvero interessante, sia prima che dopo la prima ricarica. Parliamo infatti di un bonus di benvenuto che arriva al 125% di quanto depositato la prima volta. Inoltre il limite massimo del bonus sale fino a 500€. Ma con la sola registrazione ahi comunque 20€ di bonus.

Come Registrarsi

Anche in questo caso non ci sono particolari difficoltà, è comunque importante identificarsi per accedere a tutte le funzioni disponibili. 888 mette a disposizione, oltre ai siti appositi, tutta una serie di app dedicate a ogni sezione.

Metodi di Pagamento Accettati da 888

Ecco come puoi ricaricare il tuo conto gioco su 888:

Carta Visa o Mastercard

Apple Pay

Paysafecard

Skrill

Neteller

PayPal

Postepay

Rapid Transfer

Per il prelievo puoi usare questi metodi:

Carta Visa o Mastercard

Apple Pay

Bonifico

Skrill

Neteller

PayPal

Postepay

Rapid Transfer

In genere è fortemente consigliato di utilizzare lo stesso metodo per depositi e prelievi.

Giochi disponibili da parte di questo operatore

In questo caso parliamo esclusivamente di 888 casinò, perché al momento la sua struttura è multisito e quindi le sezioni sono molte di più.

Slot

Nuovi giochi

Giochi da casinò

Giochi con jackpot

Esclusivo 888

Tutte le altre sezioni, come il poker o le scommesse sono presenti nell’universo di 888, ma non in 888casino.

Pro di 888

Una piattaforma complessiva davvero enorme e senza punti deboli

Spazio apposito dedicato al poker

Contro

Struttura dispersiva, con tanti siti diversi.

Servizio di assistenza non di facile utilizzo

Servizio Assistenza Clienti: Come Contattarlo

Il principale strumento per ricevere supporto è il formulario di contatto, non è invece presente la live chat. Esiste un numero di telefono, ma è internazionale, con costi davvero importanti.

Unibet

Anche il marchio di Unibet è presente sul mercato delle scommesse da 25 anni e ancora oggi è ancora tra i migliori siti di casinò online anche per i giocatori italiani.

Bonus di Benvenuto

La scelta di Unibet in fatto di bonus di benvenuto è stata quella di premiare il primo deposito per i nuovi iscritti. Il bonus è pari al 100% del versamento e può raggiungere la ragguardevole cifra di 500€.

Come Registrarsi

La procedura di registrazione è quella standard con tutta una serie di informazioni di contatto standard da fornire. Puoi accedere a Unibet tramite il sito ufficiale grazie alle due app dedicate alle sezioni casinò e sport.

Metodi di Pagamento Accettati da Unibet

Ecco come puoi ricaricare il tuo conto gioco su Unibet:

Carta di credito o di debito Visa o Mastercard

Paysafecard

Skrill

Neteller

PayPal

Bonifico bancario

Per il prelievo puoi usare i medesimi che hai utilizzato per il deposito

Giochi Disponibili da Parte di Questo Operatore

Sono tre le sezioni in cui è suddiviso il sito di Unibet:

Scommesse

Casinò e slot

Casinò live

Pro di Unibet

Ottimo per chi è appassionato di scommesse sportive

Diretta in streaming di molti eventi sportivi

Contro

Sezione casinò non grandissima e assenza del poker.

Bonus di benvenuto senza free spins

Servizio Assistenza Clienti: Come Contattarlo

Per comunicare con il supporto ai giocatori puoi utilizzare la live chat (attivo tutti i giorni dalle 10 alle 18), oppure scrivere a info@unibetsupport.it.

Eurobet

Partendo da una piccola società acquisita da un brand britannico, Eurobet è diventata una realtà di rilevanza internazionale. Ancora oggi è uno tra i migliori casino online AAMS/ADM in Italia e riscuote la massima fiducia da parte dei giocatori.

Bonus di Benvenuto

Il bonus di benvenuto di Eurobet parte da 30 giri gratis sulla slot Blue Wizard con il primo deposito. Inoltre ricevi 5€ di bonus sulle scommesse sportive, 5€ sulle slot Premium e 5€ sul gioco Crazy Time. Inoltre vi sono ulteriori bonus per i nuovi iscritti che possono raggiungere il picco di 2320 euro.

Come Registrarsi

Per registrarti non ci vuole poi molto, basta cliccare in alto a destra nella homepage di Eurobet sul tasto registrati. A questo punto dovrai inserire i normali dati che vengono richiesti in tutti i casinò online oltre a verificare la tua identitá per poter riscuotere.

Metodi di pagamento accettati da Eurobet

Questi sono i metodi accettati per effettuare un deposito su Eurobet

Carta di credito o di debito Visa o Mastercard

Postepay

Maestro

Paysafecard

Skrill

Neteller

PayPal

Bonifico bancario

Bollettino postale

Buono OnShop PuntiLis

Oktocash

Ricarica Eurobet





Le modalità di prelievo sono le seguenti

Carta di credito o di debito Visa o Mastercard

Postepay

Maestro

Neteller

Skrill

Paypal

Assegno vidimato

Bonifico

Voucher

Giochi Disponibili da Parte di Questo Operatore

Eurobet, pur essendo specializzato sulle scommesse, mette a disposizione anche altre sezioni. Ecco i raggruppamenti che trovi qui.

Sport

Live

Virtual

Ippica

Vegas

Casinò

Casinolegend

Casinò Live

Poker

Bingo

Classici

Lotterie





Pro di Eurobet

Uno dei più affermati siti di scommesse in Italia

Ottimo supporto per depositi e prelievi





Contro

Bonus dii benvenuto un po’ complesso da sfruttare.

Visto la grande scelta di eventi, non sempre è facile trovare le quote più interessanti.





Servizio Assistenza Clienti: Come Contattarlo

Puoi telefonare tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00 al numero 06-90251550. Puoi inoltre scrivere all’indirizzo email servizioclienti@eurobet.it, e se sei registrato puoi usufruire della live chat.

Altri Casino Online

Tra i migliori casino online italiani c’è anche Snai , un vero punto fermo nella storia delle scommesse. Oggi la sua piattaforma è totalmente al passo con i tempi e permette di giocare in un ambiente sicuro e moderno.

, un vero punto fermo nella storia delle scommesse. Oggi la sua piattaforma è totalmente al passo con i tempi e permette di giocare in un ambiente sicuro e moderno. Un altro importante nome tra i migliori siti di casinò online è quello di Sisal. Dai tempi dell’antico Totocalcio si è passati a un sito di gioco davvero all’avanguardia che riscuote ottimi feedback da parte dei giocatori.

Metodi di Pagamento piú Accettati nei Casino Online

Quelli preferiti dai casinò sono Postepay, Paypal, Apple Pay, Paysafecard.

Conclusioni

Provando ognuno di questi casinò online posso dire che sono davvero tra i migliori casino online AAMS – ADM. Betfair ad esempio è il top per le scommesse exchange. Starcasino e Starvegas offrono un ottimo bonus di benvenuto senza deposito. Ma anche 888 Casino con il suo casinò e Unibet per le scommesse rappresentano davvero il top. Ottimi tutti nella loro diversità.

FAQ:

I casinò online italiani sono sicuri?

Sono assolutamente sicuri grazie al fatto di possedere la licenza per il Gioco A Distanza (GAD) rilasciata di ADM.

Cos’è un casinò online autorizzato?

Come abbiamo appena spiegato, la licenza dell’ADM permette ai casinò online di operare sul suolo italiano.

Casinò online come funziona?

Si tratta di una piattaforma internet dove è possibile giocare soldi veri in vari modi, dalle scommesse al casinò, dalle slot machine al bingo.