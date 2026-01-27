Iacchetti a sorpresa: «Pio Esposito? Mi piace tantissimo, mi ricorda Van Basten! Sullo Scudetto o la Champions…»

Iacchetti non ha dubbi e svela: «Pio Esposito? Mi piace tantissimo. Mi ricorda Van Basten. Sullo Scudetto o la Champions…»

Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia e tifoso interista dichiarato, ha parlato a Tuttosport elogiando Francesco Pio Esposito, ormai nuovo beniamino del popolo nerazzurro. Il conduttore si è poi espresso anche sul dibattito che divide i tifosi: meglio puntare allo Scudetto o alla Champions League. Le sue parole:

ESPOSITO MI RICORDA… – «L’Inter è già in fughetta, insomma, dai diciamo di sì. Pio Esposito? Mi piace tantissimo. Pio mi ricorda il più grande centravanti di tutta la storia del Milan, Marco Van Basten. Pio ha forza, tecnica , la potenza nel proteggere ogni pallone che gli arriva e poi quella visione di gioco che da attaccante hanno in pochi. E Van Basten era uno di questi. Spero che diventi come lui, perché farebbe un sacco di gol».

SCUDETTO O CHAMPIONS? – «Se dovessi scegliere tricolore tutta la vita»

