Iachini che fatica: ringrazia Castrovilli e salva la panchina, per ora…

La Fiorentina ha vinto contro l’Udinese grazie ad uno straordinario Castrovilli: Beppe Iachini ringrazia e salva la panchina

Dopo 1 punto nelle ultime tre partite la Fiorentina torna alla vittoria e, non senza qualche difficoltà, conquista tre preziosissimi punti contro l’Udinese. Gran parte del merito va attribuito a Gaetano Castrovilli: il numero 10 viola ha deciso il match con una doppietta d’autore e un assist al bacio per Milenkovic.

Beppe Iachini ringrazia sentitamente il suo giocatore per avergli regalato la vittoria e un proseguimento sulla panchina viola. Nel pre partita erano arrivate le parole di Rocco Commisso, il quale aveva rinsaldato la posizione del suo tecnico ma è indubbio che la Fiorentina, nonostante la vittoria, continui a non convincere. Non è da escludere che al prossimo passo falso si attui il cambio in panchina con l’arrivo di un allenatore dal profilo più alto e magari internazionale, che possa rispecchiare l’ambizioso progetto di Commisso.