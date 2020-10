Fiorentina, Commisso: «Iachini? Esagerate con le critiche»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Italia7 prima del match contro l’Udinese

«Se ho già votato per le elezioni Usa? Non ancora, ma non vi dico a chi andrà la mia preferenza. Ritorno a New York tra una settimana, la situazione nel mondo a causa del Covid è preoccupante. La posizione di Iachini è traballante? Voi esagerate troppo con le critiche… Mi auguro che l’emergenza sanitaria non rallenti i lavori a Bagno a Ripoli per il centro sportivo».