Milan, parla Ibrahimovic: «La squadra sta reagendo bene, c’è energia e armonia. Mercato? Vittoria di Supercoppa non cambierà tanto»

Ai microfoni di Mediaset nel pre gara di Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana, ha parlato Zlatan Ibrahimovic, dirigente rossonero:

PAROLE – «L’adrenalina c’è, poi era più bello essere in campo. Giocare a calcio è la cosa più bella… Ora faccio esperienza da dirigente, ma l’adrenalina c’è. Questo è sicuro. La squadra sta reagendo bene, c’è energia e armonia. Tutta la squadra è carica. Stanno facendo un grande lavoro, è da pochi giorni che c’è il nuovo mister. Ma è già successo qualcosa, la squadra sta accettando bene le situazioni. È un bell’equilibrio, adesso faccio un passo indietro: io abbraccio, lui bastona. Ma se non basta lui arrivo io. I giocatori hanno esperienza di questo derby. Il derby è sempre speciale, c’è rispetto. È più di una partita. Lo prepari concentrato, sotto controllo, poi devi avere questa voglia di vincere. Abbiamo fatto tutto per essere qua. Poi è una partita che devi vincere, non ci sono scuse o altro.

Quando entri in campo conta solo vincere. Mercato? Vittoria di Supercoppa non cambierà tanto. Stiamo valutando situazioni di mercato, stiamo discutendo varie situazioni. Qualcosa succederà. Dobbiamo parlarne col nuovo allenatore, ma è troppo concentrato su questa finale e non abbiamo ancora parlato. Come club comunque c’è sempre una strategia, un piano: è tutto sotto controllo. Leao? Quando entri in campo non senti più niente, ti arriva un’adrenalina e ti senti troppo bene. E vai al 200%. Non ci sono scuse, entri e credimi, il dolore non si sente anche se giochi con una gamba. Questo sentirà Leao e tutti quelli che sono in panchina, ma anche tutti quelli che partono dall’inizio. Io Posso fare gli ultimi 5-10 minuti».