Ibrahimovic: «Rispetto tutti i club in cui ho giocato ma nel Milan mi sento a casa»

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche dell’ottimo rapporto con l’Italia, sua seconda patria:

«Dopo quello che l’Italia ha fatto per me, voglio restituire il più possibile qualcosa al vostro Paese e non solo giocando a calcio. Futuro in tv? Al momento non è tra i miei pensieri».

SUL MILAN – «Lavoro per il Milan e farò di tutto per far sì che il Milan abbia successo. Mi piacciono e rispetto tutti i club in cui ho giocato ma nel Milan mi sento a casa».