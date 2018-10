Zlatan Ibrahimovic torna al Milan? Leonardo ha ammesso un interesse ma dopo il colpo Paquetà l’affare si complica

Il Milan ha già piazzato il suo primo colpo sul mercato: Lucas Paquetà. Il centrocampista offensivo brasiliano, classe ’97, vestirà la maglia del Milan a partire dal prossimo gennaio. Il blitz autunnale di Leo ha portato il primo colpo invernale al Milan ma il mercato dei rossoneri potrebbe non essere finito. I nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini sono molti ma secondo La Gazzetta dello Sport due sono quelli cerchiati in rosso e che meritano particolare attenzione: Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza con l’Arsenal e Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese merita un discorso a parte. «Con Ibra c’è un legame personale, siamo stati insieme al PSG, abbiamo costruito un rapporto. Abbiamo avuto un pensiero, è un giocatore trascinante. Oggi il mercato è chiuso. Non dobbiamo pensarci ora. Non dobbiamo mai dimenticarci che la nostra pianificazione è graduale, basata sempre sul Fair Play Finanziario, ci vuole sempre un equilibrio molto importante tra entrate ed uscite». Proprio l’aspetto del Fair Play Finanziario può essere determinante. Ibra guadagna 4 milioni in America e l’ingaggio non sarebbe un problema. Il Milan è in attesa di conoscere le nuove limitazioni UEFA per il Fair Play Finanziario, possibili restrizioni potrebbero rallentare l’affare.