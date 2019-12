Ibrahimovic Milan, Massara: «Nessuna trattativa in corso»

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato del possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero

Frederic Massara spegne i sogni del Milan. Il direttore sportivo rossonero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha negato qualsiasi possibilità di trattativa per portare lo svedese di nuovo in rossonero.

IBRAHIMOVIC – «No, non c’è nessuna trattativa e non c’è nessun aggiornamento da dare. Mi sembra che Ibrahimovic stia in questo momento valutando il suo futuro. Si è collocato sul mercato, effettivamente, ma non c’è nessun tipo di sviluppo in questo momento».