Udinese, Runjaic annuncia una buona notizia: «Kristensen è pronto per giocare, dovremo andare oltre i nostri limiti». Poi svela gli indisponibili

Udinese, Kosta Runjaic ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

A calare il sipario sulla 34ª giornata di Serie A sarà l’avvincente posticipo serale tra Lazio e Udinese. Il match è in programma lunedì alle ore 20:45 nella splendida e suggestiva cornice dello Stadio Olimpico di Roma. La compagine friulana si presenta nella Capitale attraversando una fase altalenante della propria stagione. Le statistiche delle ultime 7 partite parlano chiaro: i bianconeri hanno collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Questo ruolino di marcia fotografa perfettamente le difficoltà della squadra nel dare continuità ai risultati, pur avendo dimostrato di saper compiere imprese a dir poco eccezionali, come testimonia il clamoroso trionfo per 3-0 inflitto a domicilio al Milan.

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Le ambizioni di Runjaic: “Dovremo andare oltre i nostri limiti”

Alla vigilia della delicata trasferta romana, l’allenatore bianconero Kosta Runjaic ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, tracciando la rotta per i suoi ragazzi. Il tecnico ha esordito analizzando l’atteggiamento richiesto e il valore dell’avversario:

“Kristensen è pronto a giocare, e come lui spero che tutta la squadra dia pronta per dare il 100% contro la Lazio. È una squadra che in questa fase finale di campionato sta facendo bene, e quindi dovremo andare oltre i nostri limiti. Cercheremo di portare via punti”.

Il peso di Karlstrom e Davis nell’economia della squadra

L’attenzione dell’allenatore si è poi spostata sull’importanza tattica di alcuni singoli, soffermandosi in modo particolare sull’impatto di due perni fondamentali per gli equilibri del campo:

“Sono entrambi dei giocatori importanti per noi. Karlstrom è uno di quei giocatori della mia rosa che con noi ha giocato di più, inoltre è un ragazzo che sa garantire stabilità e leadership dove serve. Anche per Davis in realtà non c’è un vero e proprio sostituto identico in squadra, però non ci sono scuse, perché abbiamo giocato delle gare senza di lui dove abbiamo comunque giocato bene. Ragazzi come Buksa, Bayo, Gueye o Zaniolo possono giocare in quel ruolo, quindi siamo coperti sulle soluzioni”.

Il bollettino medico e le assenze confermate

Infine, la guida tecnica ha chiuso il suo intervento con un rapido ma necessario aggiornamento sulla situazione dell’infermeria. Riguardo ai giocatori indisponibili, il mister ha tagliato corto precisando:

“Saranno assenti gli ormai soliti, vale a dire Zemura, Zanoli e Bertola”