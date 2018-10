Ibrahimovic su un possibile ritorno al MIlan: «Tutto il mondo mi vuole»

Il centravanti dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ha commentato le voci su un suo possibile ritorno al Milan

Il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic ha commentato le voci di mercato che lo vedono vicino al Milan proprio in questi giorni. La società rossonera, difatti, sembra aver aperto un asse con l’agente Mino Raiola per il rinnovo Giacomo Bonaventura ed il ritorno della stella svedese. L’attaccante dei Los Angeles Galaxy, in un’intervista ai microfoni di TMZ Sports, ha ammesso: «Ci sono continuamente voci che parlano del mio futuro, tutto il mondo mi vuole, è ok».

Queste parole arrivano dopo le dichiarazioni del direttore generale dell’area tecnico-sportiva dei rossoneri, Leonardo ha confessato di un interesse per Ibrahimovic , ma quella per l’attaccante attualmente è una trattativa impossibile per le casse della società milanese.