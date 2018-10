La dirigenza del Milan sembra essere in trattativa con il procuratore Mino Raiola per il rinnovo di Bonaventura ed il ritorno di Zlatan Ibrahimovic

Il Milan si prepara a scendere in campo per l’importante sfida di stasera contro l’Olympiacos in Europa League. Con un successo, dopo quello contro il Dudelange, i rossoneri di Gennaro Gattuso potrebbero fare un passo avanti verso la conquista dei sedicesimi di finale. Intanto la dirigenza del Diavolo pensa al calciomercato e ai rinnovi. Secondo le ultime indiscrezioni, difatti, sembra essersi aperta un asse tra la società rossonera e l’agente Mino Raiola con cui si sta trattando su due fronti.

Il primo sarebbe il rinnovo del centrocampista Giacomo Bonaventura, il cui contratto scade a giugno 2020, mentre il secondo, dopo gli ultimi rumors di mercato, potrebbe essere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy ha vestito la maglia rossonera per due stagioni dal 2010 al 2012, realizzando 56 reti in 85 presenze con la squadra milanese. Tra il Milan e Raiola sembra essere tornata, dunque, la pace, dopo le diverse vicissitudini verificatesi in passato.

Continua a leggere su MilanNews 24