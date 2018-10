Milan-Olympiacos streaming e diretta tv: ecco dove vederla e le probabili formazioni del match di Europa League

Milan-Olympiacos è la gara valida per la seconda giornata dell’Europa League 2018/2019. I rossoneri, reduci dalla vittoria esterna in campionato sul Sassuolo, sono l’unica squadra a punteggio pieno nel Gruppo F della competizione dopo il successo di due settimane fa sul campo del Dudelange; l’Olympiacos allenato da Pedro Martins, invece, nella prima giornata ha pareggiato in casa per 0-0 con il Real Betis. Fischio d’inizio a San Siro giovedì 4 ottobre alle ore 18,55: i rossoneri di Gennaro Gattuso puntano alla vittoria per mantenere il primato solitario nel girone e vedere sempre più in discesa la strada per il passaggio del turno; i greci sono invece chiamati a far risultato per non vedere già compromesse le possibilità di qualificazione. Comtemporaneamente alla partita di Milano, per il Gruppo F, è in programma Real Betis-Dudelange. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Milan-Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sulle frequenze di Sky Sport sul canale Sky Sport Uno (numero 201 dello Sky Box) e – anche in pay-per-view – su Sky Sport al numero 252 dello Sky Box. Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che Milan-Olympiacos potrà essere seguita anche in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Milan-Olympiacos

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 4 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 18,55

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport canale 252 – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro (Milano)

Arbitro: Bobby Madden (Scozia)



Milan-Olympiacos, probabili formazioni

MILAN – Gattuso, orientato verso un consistente turnover come nella gara contro il Dudelange, non dovrebbe cambiare il sistema di gioco 4-3-3. Così, in porta spazio a Reina, davanti al quale sono pronti Abate, Musacchio, Romagnoli e Laxalt in linea di difesa. A centrocampo Bertolacci non è al meglio e potrebbe lasciar spazio dal 1′ al titolarissimo Kessie; per completare il reparto accanto all’ivoriano si scaldano José Mauri e Bakayoko. In attacco Gattuso recupera Higuain, che partirà comunque dalla panchina; previsto il riposo anche per Suso e tridente offensivo rossonero probabilmente schierato con Castillejo a destra, Cutrone al centro e Calhanoglu sulla sinistra.

OLYMPIACOS – Martins verso il classico schieramento col 4-2-3-1; in porta è pronto Giannotis, davanti al quale, in linea di difesa, si scaldano Elabdellaoui, Meriah, Vukovic e Tsimikas. In mezzo al campo ecco Bouchelakis e Camara; sulla trequarti sono pronti Fetfatzidis, il capitano Fourtounis e Podence. Unica punta prevista per i greci è l’egiziano Hassan.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Mauri, Bakayoko; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Elabdellaoui, Meriah, Vukovic, Tsimikas; Bouchelakis, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Hassan.