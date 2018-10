Milan-Olympiacos: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Europa League 2018/2019

Milan-Olympiacos, 2ª giornata gruppo F Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la due giorni di Champions ecco che torna anche l’Europa League. Il Milan fa il suo esordio a San Siro, ospitando i greci dell’Olympiacos. I rossoneri vogliono dare seguito alla vittoria ottenuta in Lussemburgo contro il Dudelange e ottenere altri tre punti per avvicinare il passaggio del turno. I greci hanno pareggiato in casa alla prima giornata contro il Betis Siviglia e saranno sicuramente ansiosi di rifarsi. Ci sono dunque tutti i presupposti per una grande partita

Milan-Olympiacos: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18.55

Milan-Olympiacos: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Gattuso si affida al solito 4-3-3, dove toccherà al tridente Suso-Higuain-Castillejo scardinare la difesa greca. Il recupero del pipita è senza dubbio un’ottima notizia per i rossoneri che ritrovano così il loro bomber. Dall’altra parte Martins sceglie un 4-4-1 molto coperto con Tourè alle spalle di Guerrero.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, R. Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Castillejo. Allenatore: Gattuso.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Elabdellaoui, Meriah, Vukovic, Tsimikas; Bouchelakis, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Hassan. Allenatore: Pedro Martins

Milan-Olympiacos: probabili formazioni e pre-partita

Gattuso, che ritrova il bomber Gonzalo Higuain sembra intenzionato ad applicare un discreto turnover. Spazio dunque ai vari Bakayoko, Castillejo, Josè Mauri e Laxalt, già visti nella gara d’esordio con il Dudelange.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Mauri, Bakayoko; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Gianniotis; Elabdellaoui, Meriah, Vukovic, Tsimikas; Bouchelakis, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Hassan. Allenatore: Pedro Martins

Milan-Olympiacos: i precedenti del match

L’ultimo incontro tra Milan e Olympiacos risale addirittura al 1960, quando i rossoneri si imposero per 3-1 in una gara dei preliminari di Coppa dei Campioni. La squadra di Gattuso trova una compagine greca sulla propria strada per il secondo anno di fila. La scorsa stagione fu l’Aek di Atene ad incrociare la strada con Romagnoli e compagni, riuscendo ad uscire addirittura imbattuta dai due match del girone. Vedremo se all’Olympiacos riuscirà la stessa impresa.

Milan-Olympiacos: l’arbitro del match

E’ Bobby Madden l’arbitro scelto dalla Uefa per questo Milan-Olympiacos. Il 39enne scozzese ha accumulato una discreta esperienza europea, avendo arbitrato più di 30 partite tra Champions ed Europa League. Ad aiutarlo nella direzione di questa sera ci saranno gli assistenti Connor e Ross e il quarto uomo Carr.

Milan-Olympiacos Streaming: dove vederla in tv

Milan-Olympicos sarà trasmessa a partire dalle ore 18.55 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.