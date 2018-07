È già iniziata l’Europa League che vede 158 squadre partecipanti tutte con l’obiettivo di arrivare alla finale di Baku del 29 maggio 2019

La nuova stagione calcistica si appresta a ricominciare con i tifosi ansiosi di rivedere le proprie squadre in campo magari rinforzate da qualche nuovo nome acquistato durante la sessione estiva di calciomercato. A differenza dei vari campionati che riprenderanno più o meno tutti tra meno di un mese, le coppe Europee hanno già visto in campo diverse squadre per i turni preliminari che conducono alla fase a gironi. A giugno è, difatti, ripartita l’Europa League per permettere alle 158 squadre partecipanti di iniziare il percorso che porterà alla finale del 29 maggio 2019 allo Stadio olimpico di Baku. Non ci sarà in questo percorso, almeno sino ad ora, l’Atletico Madrid, detentore del titolo, che lotterà fino alla fine per arrivare alla finale dell’altra competizione europea, la Champions League che si disputerà proprio nello stadio dei Colchoneros, il Wanda Metropolitano.

Ad oggi sono state già disputate ben 108 gare di Europa League tra turno preliminare e primo turno di qualificazione. Dopo il sorteggio del 12 giugno, la competizione ha avuto inizio il 28 giugno con le prime 7 sfide d’andata del turno preliminare e proseguirà per tutta l’estate con due tabelloni (percorso Campioni e percorso Piazzate) sino all’inizio della fase a gironi in programma dal 20 settembre. A quest’ultima parteciperanno 48 società suddivise in 12 gironi:

17 le squadre già qualificate per piazzamento in campionato o per vittoria della Coppa Nazionale : Akhisar Belediyespor (TUR) Anderlecht (BEL), Arsenal (ING), Chelsea (ING), Eintracht Frankfurt (GER), Jablonec (CZE), Krasnodar (RUS), Lazio (ITA), Leverkusen (GER), Marseille (FRA), Milan (ITA), Real Betis (SPA), Rennes (FRA), Sporting Lisbona (POR), Villarreal (SPA), Vorskla (UKR), Zurigo (SVI).

le squadre già qualificate per piazzamento in campionato o per vittoria della : Akhisar Belediyespor (TUR) Anderlecht (BEL), Arsenal (ING), Chelsea (ING), Eintracht Frankfurt (GER), Jablonec (CZE), Krasnodar (RUS), Lazio (ITA), Leverkusen (GER), Marseille (FRA), Milan (ITA), Real Betis (SPA), Rennes (FRA), Sporting Lisbona (POR), Villarreal (SPA), Vorskla (UKR), Zurigo (SVI). 4 perdenti degli spareggi di Champions League (percorso Campioni).

perdenti degli spareggi di (percorso Campioni). 2 perdenti degli spareggi di Champions League (percorso Piazzate).

perdenti degli spareggi di (percorso Piazzate). 4 perdenti del terzo turno di qualificazione di Champions League (percorso Piazzate).

perdenti del terzo turno di qualificazione di (percorso Piazzate). 8 vincenti degli spareggi di Europa League (percorso Campioni).

vincenti degli spareggi di (percorso Campioni). 13 vincenti degli spareggi di Europa League (percorso Piazzate).

Preliminari Europa League 2018/2019: le date

12 giugno 2018: SORTEGGIO TURNO PRELIMINARE

19 giugno 2018: SORTEGGIO PRIMO E SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

26/28 giugno 2018: ANDATA TURNO PRELIMINARE

5 luglio 2018: RITORNO TURNO PRELIMINARE

10/12 luglio 2018: ANDATA PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

17/19 luglio 2018: RITORNO PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

23 luglio 2018: SORTEGGIO TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

26 luglio 2018: ANDATA SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

1/2 agosto 2018: RITORNO SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

6 agosto: 2018: SORTEGGIO PLAYOFF

9 agosto: 2018: ANDATA TERZA FASE QUALIFICAZIONE

16 agosto 2018: RITORNO TERZA FASE QUALIFICAZIONE

23 agosto 2018: ANDATA PLAYOFF

30 agosto 2018: RITORNO PLAYOFF

Terminati Preliminari e Playoff le 32 squadre qualificate a cui si aggiungonole 10 provenienti dai preliminari di Champions League accederanno alla fase a gironi che verrà sorteggiata già il 31 agosto e le prima giornata si disputerà giovedì 20 settembre.

Fasi Europa League 2018/2019 dopo i preliminari: le date

31 agosto 2018: SORTEGGIO FASE A GIRONI

20 settembre/4 ottobre/25 ottobre/8 novembre/29 novembre/13 dicembre 2018: GIORNATE DELLA FASE A GIRONI

20 settembre/4 ottobre/25 ottobre/8 novembre/29 novembre/13 dicembre 2018: 17 dicembre 2018: SORTEGGIO SEDICESIMI DI FINALE

14 febbraio/21 febbraio 2019: SEDICESIMI DI FINALE

22 febbraio: SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE

7/14 marzo 2019: OTTAVI DI FINALE

15 marzo 2019: SORTEGGIO QUARTI DI FINALE

11/18 aprile 2019: QUARTI DI FINALE

19 aprile 2019: SORTEGGIO SEMIFINALI E FINALE

2/9 maggio 2019: SEMIFINALE

29 maggio 2019: FINALE Stadio Olimpico di Baku, Azerbaigian

Europa League 2018/2019: i risultati

TURNO PRELIMINARE (Andata/Ritorno)

Europa (AND) – Prishtina (MLT) 1-1/0-5

Sant Julià (GBL) – Gżira United (KOS) 1-1/1-2

Engordany (AND) – Folgore (SMR) 2-1/1-1

B36 Tórshavn (FRO) – St Joseph’s (GBL) 1-1/1-2

Birkirkara (MLT) – KÍ Klaksvík (FRO) 1-1/1-2

Tre Fiori (SMR) – Bala Town (WAL) 3-0/0-1

Cefn Druids (WAL) – Trakai (LTU) 1-1/0-1

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE (Andata/Ritorno)

Stjarnan (ISL) – Nomme Kalju (EST) 3-0/0-1

Ilves Tampere (FIN) – Slavia Sofia (BUL) 0-1/1-2

KÍ Klaksvík (FRO) – Zalgiris Vilnius (LTU) 1-2/1-1

Fola Esch (LUX) – Prishtina (KOS) 0-0/5-4 dcr

Glenavon (NIR) – Molde (NOR) 2-1/1-5

Dunajská Streda (SVK) – Din. Tbilisi (GEO) 1-1/2-1

Stumbras (LTU) – Apollon Limassol (CYP) 1-0/0-2

Siroki Brijeg (BIH) – Domzale (SVN) 2-2/1-1

Rangers (SCO) – Shkupi (MKD) 2-0/ 0-0

Qabala (AZE)-Progrès Niederkorn (LUX) 0-2/1-0

Racing Union (LUX) – Viitorul (ROU) 0-2/0-0

Samtredia (GEO) – Tobol Kostanay (KAZ) 0-1/0-2

Partizani (ALB) – Maribor (SVN) 0-1/0-2

Neftçi (AZE) – Újpest (HUN) 3-1/0-4

Bud. Podgorica (MNE) – Trenčín (SVK) 0-2/1-1

Derry City (IRL) – Dinamo Minsk (BLR) 0-2/2-1

B36 Torshavn (FAI) – OFK Titograd (MNE) 0-0/2-1

Górnik Zabrze (POL) – Zaria Balti (MDA) 0-1/1-1

Spartak Subotica (SRB) – Coleraine (NIR) 1-1/2-0

Pyunik (ARM) – Vardar (MKD) 1-0/2-0

Shamrock Rovers (IRL) – AIK (SWE) 0-1/1-1

Connah’s Quay (WAL) – S. Soligorsk (BLR) 1-3/0-2

Lahti (FIN) – Hafnarfjördur (ISL) 0-3/0-0

Ventspils (LVA) – Luftëtari (ALB) 5-0/3-3

Cliftonville (NIR) – Nordsjælland (DEN) 0-1/1-2

Banants (ARM) – Sarajevo (BIH) 1-2/0-3

Engordany (AND) – Kairat Almaty (KAZ) 0-3/1-7

Petrocub (MDA) – Osijek (CRO) 1-1/1-2

Anorthosis Famagusta (CYP) – Laçi (ALB) 2-1/0-1

Ferencváros (HUN) – Maccabi Tel-Aviv (ISR) 1-1/0-1

Balzan (MLT) – Keşla (AZE) 4-1/1-2

Rabotnicki (MKD) – Budapest H. (HUN) 2-1/0-4

Rudar Pljevlja (MNE) – Partizan (SRB) 0-3/0-3

CSKA Sofia (BUL) – Riga (LVA) 1-0/5-3 dcr

Milsami Orhei (MDA) – S. Bratislava (SVK) 2-4/0-5

Radnicki Nis (SRB) – Gzira United (MLT) 4-0/1-0

Lech Poznań (POL) – Gan.-Kapan (ARM) 2-0/1-2

Sachkhere (GEO) – B. Jerusalem (ISR) 0-0/2-1

Levski Sofia (BUL) – Vaduz (LIE) 0-1/3-2

Narva Trans (EST) – Zeljezničar (BIH) 0-2/1-3

Trakai (LTU) – Irtysh Pavlodar (KAZ) 0-0/1-0

Hibernian (SCO) – NSÍ Runavík (FRO) 6-1/6-4

Rudar Velenje (SVN) – Tre Fiori (SMR) 7-0/3-0

Levadia Tallinn (EST) – Dundalk (IRL) 0-1/1-2

ÍBV (ISL) – Sarpsborg (NOR) 0-4/0-2

KuPS Kuopio (FIN) – København (DEN) 0-1/1-1

Liepāja (LVA) – Hacken (SWE) 0-3/2-1