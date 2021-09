Ibrahimovic: «Se mi manca il Pallone d’Oro? Sono io che manco a lui»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di France Football. Eccone un’anticipazione

Qualche anticipazione dell’intervista di Zlatan Ibrahimovic a France Football di domani. L’attaccante svedese ha parlato dei paragoni con Messi e Cristiano Ronaldo oltre che del Pallone d’Oro.

CONFRONTO CON MESSI E RONALDO – «Se si parla di qualità intrinseche io non ho nulla in meno rispetto a loro. Se invece si considerano i trofei allora sì, io non ho vinto la Champions League… Non so però in base a cosa si decida per l’assegnazione del premio (il Ballon d’Or, ndr), non ne sono ossessionato. Quando il collettivo funziona, l’individuo ne beneficia: il singolo non può essere buono se la squadra non è buona. In fondo, penso di essere il migliore al mondo».

PALLONE D’ORO – «Se mi manca il Pallone d’Oro? No è il contrario, sono io che manco a lui».

