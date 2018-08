Inter, Wanda Nara non batte più cassa: Icardi ha già rinnovato?

Il silenzio della Nara dopo gli sfoghi di giugno suscita non pochi sospetti. Icardi potrebbe aver rinnovato fino al 2023 in gran segreto

Un’estate iniziata battendo cassa, ma conclusa quasi in religioso silenzio. Wanda Nara sembra sparita dai radar della società nerazzurra dopo la richiesta di un nuovo ingaggio per il proprio consorte Mauro Icardi. A giugno sembrava una necessità impellente, un «Rinnovate o ce ne andiamo». Tutti i più grandi club europei sembravano essere sull’argentino di Rosario, tutti pronti a pagare la clausola di 110 milioni con scadenza il 15 luglio. Tutto fumo.

Nessun club si è fatto avanti per Mauro Icardi e effettivamente ci sarebbe da chiedersi il perché. Un classe ’93 che in 190 partite ha firmato 110 gol e 26 assist non si trova ovunque. Per i tempi che corrono pagare un giocatore simile 110 milioni non sarebbe neanche un’operazione così assurda. Eppure nessuno si è fatto avanti. E se allora, in gran segreto, il rinnovo fosse già stato fatto fino al 2023? Magari non firmato, certo, ma la sensazione che ci sia qualcosa sotto l’improvvisa calma di Wanda Nara è legittima. La distanza sulle cifre ballava tra gli 8 milioni richiesti dal giocatore e i 6,5 più bonus offerti dalla società, e la discussione su un’eventuale clausola da 160 milioni valida per l’estero aveva creato dei dissidi. Non semplice colmare queste differenze di pensiero, ma la sensazione è che accordi non scritti siano già conclusi e che serva solo l’ufficialità per confermare il tutto.