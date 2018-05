Wanda Nara su Icardi: «I tre migliori club d’Europa su Mauro ma la priorità è l’Inter»

Wanda Nara, compagna e procuratore di Mauro Icardi, ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter. Le ultimissime notizie

Mauro Icardi lascia l’Inter? L’attaccante nerazzurro ha 3 anni di contratto con l’Inter e ha 3 offerte importanti ma, secondo Wanda Nara, la priorità di Maurito rimane l’Inter. La moglie e agente del centravanti interista ha parlato a Radio Metro evidenziando la volontà di rimanere a Milano ma parlando anche delle offerte pervenute: «Grandi club sono pronti a pagare la clausola rescissoria, una clausola alta ma vedendo le cifre che girano non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Tanti club stanno facendo pressioni per avere Maurito ma la priorità rimane l’Inter».

Prosegue Wanda Nara annunciando un incontro con il ds Ausilio per il rinnovo: «Presto avremo un incontro con il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, per parlare del futuro ma la priorità rimane la permanenza in nerazzurro. Mi dà fastidio quando sottovalutano Mauro e dicono che non rende per colpa della moglie. E’ assurdo perché su di lui ci sono le tre migliori squadre del mondo. Mauro sta facendo bene, basta vedere. cosa sta facendo con la maglia dell’Inter. Adesso c’è questa situazione in cui si rinnova o si parte, ma la mia priorità è quella di restare. Prima cerchiamo di risolvere questa cosa, meglio è. Poi Mauro dovrà pensare a riposarsi».