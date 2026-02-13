Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions

Icardi show con i turchi: tripletta da record e avviso alla Juventus e a Spalletti verso la Champions League

Il Galatasaray lancia un nuovo segnale alla Juventus in vista dei playoff di Champions League. La formazione turca, che affronterà i bianconeri nel doppio confronto valido per l’accesso agli ottavi, ha travolto 5-1 l’Eyüpspor nel 22° turno di Super Lig. Protagonista assoluto Mauro Icardi, accostato proprio alla Juve durante il mercato di gennaio, autore di una tripletta. Il match si è sbloccato dopo appena due minuti, poi l’ex Inter ha indirizzato la gara con tre reti, prima dell’autogol di Onguene che ha fissato il risultato. Da segnalare anche i due assist dell’ex Napoli Osimhen, con gli ospiti rimasti in dieci dal 38’ del primo tempo.

Con questo successo, il Galatasaray centra la quarta vittoria consecutiva in campionato e consolida il primato in classifica, salendo a quota 55 punti, sei in più del Fenerbahce. Il bilancio stagionale parla di 17 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta in 22 giornate, oltre al miglior attacco del torneo con 55 gol realizzati.

La squadra di Okan Buruk arriva così nel miglior momento possibile alla sfida europea contro la Juventus. L’andata dei playoff di Champions è in programma il 17 febbraio, quando i turchi ospiteranno i bianconeri in un ambiente che si preannuncia infuocato.