Il calcio ha un problema: il calcolo del tempo

L’IFAB, l’organismo responsabile delle regole di gioco, sta pensando ad un modo per adottare il tempo effettivo

Secondo Mundo Deportivo, si è appena svolta una riunione telematica dei panel tecnici e calcistici dell’IFAB, l’organismo responsabile delle regole di gioco della FIFA. La FIFA ha aggiornato gli esperti sugli ultimi sviluppi relativi alla tecnologia VAR, comprese innovazioni come la tecnologia semiautomatica per il rilevamento del fuorigioco che è già in uso alla UEFA e sarà utilizzata nella prossima Coppa del Mondo in Qatar. Un sistema che consente ai membri del VAR di prendere decisioni più rapide e accurate in merito a situazioni di fuorigioco.

Un altro dei temi affrontati ha a che fare con la ricerca di possibili accorgimenti per aumentare i tempi di gioco e ridurre le perdite di tempo. Una di queste misure potrebbe essere un’applicazione più uniforme delle Regole del Gioco. Allenatori come Xavi hanno recentemente chiesto misure come l’adozione del tempo effettivo.