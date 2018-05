Il Liverpool fa sul serio per Alisson, sul piatto 90 milioni

Il Liverpool è intenzionato ad avere un portiere di prima fascia nella prossima stagione e ha messo nel mirino Alisson della Roma. Per chiudere la trattativa potrebbero servire fino a 90 milioni di euro. La Roma aspetterà comunque la fine del Mondiale per decidere

Alisson della Roma si è imposto come uno dei portieri più forti non solo in Italia ma anche in campo internazionale. L’estremo difensore, che dovrebbe essere il titolare ai Mondiali di Russia 2018 con la sua Nazionale, sarebbe felice di restare nel club capitolino come ha sottolineato il ds Monchi ma davanti ad un’offerta all’altezza potrebbe cambiare casacca. Le due clamorose papere di Loris Karius durante la finale di Champions League con il Real Madrid hanno convinto il Liverpool che il ruolo del portiere è diventato una priorità. Alisson potrebbe essere una soluzione certamente non low cost ma dal sicuro rendimento. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian, i Reds avrebbero quindi avviato i contatti con la Roma per il cartellino del 25enne brasiliano, il cui contratto con i giallorossi scadrà nel 2021.

Il club di proprietà di James Palotta non sarebbe disposto ad accettare un’offerta inferiore a 79 milioni di sterline, ovvero circa 90 milioni di euro. Il Liverpool, che ha chiuso l’acquisto di Fabinho dal Monaco, sarebbe pronto ad intavolare una trattativa vera e propria ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport potrebbe desistere a fronte di una richiesta record per un portiere. La volontà della Roma è comunque di bloccare la cessione di Alisson almeno fino alla fine del Mondiale con la speranza che le sue prestazioni possano ulteriormente far salire la valutazione del suo cartellino. In questi mesi è anche il nome di Gianluigi Donnarumma del Milan è stato accostato ai Reds ma il giovanissimo portiere rossonero non sarebbe convinto della destinazione.