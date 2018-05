Che colpo per il Liverpool, ufficiale l’arrivo di Fabinho

Il Liverpool ha ufficializzato l’acquisto di Fabinho dal Monaco per 50 milioni di euro. Il giocatore ha dichiarato: «E’ una squadra enorme»

Il Liverpool ha ormai ipotecato la sconfitta in finale di Champions League con il Real Madrid e per il club britannico è arrivato il momento di pensare al mercato per rinforzare la rosa con l’obiettivo di ripetersi in campo internazionale, si spera con un altro risultato, anche nella prossima stagione. Sono proprio i Reds, che pare siano ancora interessati ad acquistare Gianluigi Donnarumma del Milan, a piazzare il primo importante colpo di mercato per questa sessione estiva. Il centrocampista Fabinho sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool a partire dal prossimo primo luglio. Il giocatore dovrà ovviamente superare le visite mediche di rito e porre la firma sul contratto. Nelle casse del club monegasco dovrebbero essere finiti 50 milioni di euro.

«Sono davvero emozionato per questo trasferimento. È una cosa che ho sempre voluto, è una squadra enorme. Le infrastrutture del club sembrano eccezionali. Spero di vincere dei titoli qui, e proverò a migliorarmi e far parte della storia del club. Cercherò di crescere e migliorarmi, cercando di diventare parte integrante di questo storico club», sono le parole di Fabinho riportate nel comunicato comparso sul sito del Liverpool. Il giocatore classe ’93 in questa stagione ha messo a segno 8 gol e 5 assist in 45 presenze con il Monaco. Il brasiliano, che all’occorrenza può agire anche come laterale difensivo, giocherà con la sua Nazionale i Mondiali di Russia 2018.