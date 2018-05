Gianluigi Donnarumma non sembra interessato a volare verso la Premier League: mentre Mino Raiola fa il doppio gioco, il Milan si interroga sul futuro del portiere

Il Milan deve capire chi sarà il prossimo portiere. Gianluigi Donnarumma sembrava destinato a partire, ma adesso il suo futuro è una grossa incognita. Il numero novantanove piaceva al Paris Saint Germain, ma Gianluigi Buffon sta bloccando il suo trasferimento a Parigi e pare avergli soffiato il posto al Parc des Princes. Per Gigio rimane l’ipotesi Premier League, con il Liverpool in testa, ma arrivano notizie non positive da Milanello. Il giocatore non sembra interessato alla Premier o ai Reds, inoltre non vedrebbe di buon occhio il dover cambiare squadra e ambiente. In poche parole, sembra essersi affezionato al Milan e lo reputa casa sua, nonostante le recenti critiche.

Dall’altra parte c’è Mino Raiola, che fa il doppio gioco. Parla coi media e dice che Donnarumma può restare al Milan a vita, ma sotto sotto è in trattativa per portarlo lontano dai rossoneri. Di sicuro le dichiarazioni di Raiola erano venate da parecchio sarcasmo, perché l’agente italo-olandese lavora per trasferire il suo assistito più pregiato. Per ora è in piedi solo la pista Liverpool, ma potrebbero aprirsi nuove possibilità se il calciomercato dei portieri impazzisse: David De Gea del Manchester United, Keylor Navas del Real Madrid e addirittura Thibaut Courtois del Chelsea sono dati in partenza. Raiola aspetta e spera, il Milan vuole tenere Donnarumma ma attende il responso del mercato.