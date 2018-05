Lo striscione contro Balotelli, affisso sugli spalti in occasione di Italia-Arabia Saudita farà discutere eccome

Il neo commissario tecnico Roberto Mancini, vista l’assenza di Gianluigi Buffon per sua stessa scelta, ha deciso di affidare la fascia da Capitano a Leonardo Bonucci. Però si è fatto un gran parlare della possibilità che Mario Balotelli fosse il suo vice, visto che era tra i calciatori con il maggior numero di presenze in maglia azzurra. Un bell’attestato di fiducia del selezionatore nei suoi confronti, a certificarne, finalmente, la maturità.

Sugli spalti dello stadio AFG Arena di San Gallo, però, non tutti erano d’accordo. Le telecamere della Rai, infatti, sono andate a pescare uno striscione contro Balotelli che recitava testuali parole: “Il mio capitano è di sangue italiano!” un chiaro riferimento alle origini africane dell’attuale centravanti del Nizza. Qui le questioni calcistiche non trovano spazio, ma si tratta di discussioni razziali all’indirizzo di chi in questo Paese ci è nato, 27 anni fa a Palermo, e ci ha vissuto per la gran parte della sua vita. Balotelli è più italiano di chi lo è da generazioni perchè ha dimostrato grande attaccamento ai colori azzurri nonostante le balotellate di cui si è reso protagonista. Il gol è l’unica risposta a questa provocazione.