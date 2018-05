Mario ha aperto le marcature di Italia-Arabia Saudita ed il fratello Enock Balotelli ha seguito con particolare partecipazione il match

Che Italia-Arabia Saudita fosse la partita di Mario Balotelli c’erano pochi dubbi. L’attuale centravanti del Nizza, con il numero 9 sulle spalle, ha segnato l’1-0 del test match amichevole andato in scena a San Gallo. Una bella rete che ha, di fatto, riportato Supermario agli onori della cronaca positivamente. La partita è stata vissuta con partecipazione anche dal fratello di Balotelli, Enock. Non si contano, infatti, le stories dedicate al match.

Dall’ansia pre-partita, con tanto di preparazione della maglia numero 9 ed inno vissuto con passione e partecipazione fino al momento del festeggiamento dopo l’1-0 così come degli applausi al momento della sostituzione in favore di Andrea Belotti. Fino al più classico degli sfottò tra fratelli: «Frate vacci piano con le lampade…». Non c’è che dire, è stata una bella serata per i fratelli Balotelli, in campo così come davanti alla tv. Per Mario, però, deve essere solo l’inizio, viste le tante aspettative che l’ambiente, Mancini in testa, nutre nei suoi confronti. Per Enock, invece, ad aumentare non saranno i gol bensì i followers su Instagram, di cui è un utente particolarmente affezionato. Balotelli d’Italia.