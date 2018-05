Ecco il commento del neo commissario tecnico Roberto Mancini al termine del test match amichevole tra la sua Italia e l’Arabia Saudita

Prima intervista post-partita per Roberto Mancini da quando siede sulla panchina dell’Italia, ecco le sue dichiarazioni ai microfoni della Rai: «Soddisfatto per il primo tempo, ho visto cose positive e bisogna partire da qui. Nella seconda frazione, invece, le difficoltà son nate dalla stanchezza e dalla fatica accumulata. Abbiamo giocato contro una squadra che ha cominciato prima il ritiro ed aveva una condizione fisica migliore».

L’Italia, schierata con il sistema di gioco 4-3-3, dovrà partire da qui, dalla ritrovata vena realizzativa di Mario Balotelli ed Andrea Belotti. D’altronde la squadra azzurra, al momento, è un grande puzzle da assemblare. Subito Donnarumma o spazio all’esperto Sirigu? Giusta l’intuizione di puntare sulla collaudata coppia difensiva formata da Leonaro Bonucci ed Alessio Romagnoli mentre Zappacosta e Criscito hanno balbettato sulle fasce. Jorginho playmaker a cui però vanno affiancate due mezz’ali che sappiano differenziare il loro gioco. Tanti i nomi tra cui scegliere: Pellegrini, Florenzi, Cristante ma anche Verratti e Baselli. Davanti l’intesa tra Mario Balotelli e Lorenzo Insigne c’è, ora non resta che trovare l’esterno alto a destra. Work in progress in casa Italia.