Dove andrà Balotelli: tutti vogliono SuperMario, destinato a lasciare dopo due anni il Nizza. Ma ancora nessuno lo prende

Parma, Napoli, Juve, Toro e Roma. Ma anche Palermo. E poi tanti club esteri, pronti a fare la scommessa delle scommesse. Ma dove andrà Balotelli? Il futuro di Super Mario è ancora avvolto nel mistero, dopo le due brillanti stagioni vissute con la maglia del Nizza. In Italia vorrebbe tornare, ma probabilmente Mino Raiola, il potentissimo procuratore che ne cura già da dieci anni gli interessi, cercherà di tenerlo lontano dal Bel Paese. Perché all’estero avrebbe la possibilità di guadagnare di più. Perché all’estero sarebbe lontano dal clamore mediatico. E perché in Italia, il buon Balotelli, si è già visto sbarrare la strada da due grandi realtà come Inter e Milan. Per Balo sarà difficile tornare nel nostro calcio, ma intanto Roberto Mancini lo ha richiamato in Nazionale. Per dargli fiducia, forse definitivamente. Consentendogli finalmente di diventare un campione con la c maiuscola.

NIENTE ITALIA – All’estero ci sono due piste particolarmente calde. La prima è il Marsiglia, fresca finalista dell’Europa League, che avrebbe intenzione di far diventare Balotelli il perno dell’attacco. Il ragazzo piace a Rudi Garcia e avrebbe già manifestato l’intenzione di trasferirsi all’Olympique, anche se per ora il club francese frena. La seconda opzione riguarda un possibile trasferimento al Borussia Dortmund. In quel senso la Puma può rivestire un ruolo chiave, visto che il marchio accomuna sia il club giallonero che lo stesso Balotelli, testimonial da quasi un decennio. Con questi presupposti Balotelli si trasferirebbe volentieri pure in Germania, dove ritroverebbe il tecnico Lucien Favre, l’uomo che lo ha allenato nell’ultimo biennio al Nizza. E che ha trovato il coraggio per rilanciarlo ad altissimi livelli. Nelle prossime ore l’annuncio. Mario Balotelli farà sapere a tutto il mondo dove giocherà nella stagione 2018-2019.