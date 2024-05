Calciomercato Milan, spunta un ex Serie A tra gli obiettivi: la situazione

Il calciomercato si avvicina e il Milan comincia a fare la lista dei desideri: tra questi, spunta anche un ex Serie A

Il calciomercato del Milan vedrà i rossoneri impegnati in vari movimenti per migliorare la squadra, in attesa ovviamente del nuovo allenatore. C’è però un nome che potrebbe essere preso in considerazione indipendentemente dal tecnico.

Parliamo di Nico Dominguez, ex Bologna ora al Nottingham, era già stato cercato dal Milan quando militava in rossoblu salvo poi preferire l’avventura in Premier League. Vedremo questa volta come andrà la telenovela di mercato.