Moviola Roma Genoa, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Genoa valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

16′ – Proteste di Retegui per un tocco di mano di Llorente che poteva portare ad una punizione da posizione importante. Magnaniello lascia giocare.

73′ – Rosso per Leandro Paredes. L’argentino aveva protestato in maniera molto dura nei confronti del direttore di gara, che gli ha mostrato il rosso diretto, dopo che in un primo momento aveva estratto il giallo.