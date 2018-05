Bonucci capitano dell’Italia: «Grande responsabilità. Balotelli? Lo trovo maturo»

Le dichiarazioni del capitano della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa insieme al ct Roberto Mancini

In conferenza stampa odierna da Coverciano c’era anche il neo-capitano della Nazionale, Leonardo Bonucci, insieme al commissario tecnico Roberto Mancini: «Essere il capitano della Nazionale è una responsabilità molto forte e si sente eccome. L’orgoglio permette di superare qualsiasi cosa. Voglio essere un esempio vero per il resto dei ragazzi. Ho ritrovato Balotelli che fra l’altro ho ritrovato cambiato e molto maturo. Record di presenze di Scirea e Nesta? Sono due leggende, basta nominarli per percepire la grandezza di ambedue, sono stati due difensori che hanno rappresentato il calcio italiano. Loro sono due totem, sarà una serata speciale per me».

Prosegue e conclude Bonucci: «E’ strano non ritrovare qui De Rossi e Buffon, compagnie amici da una vita intera. E’ una ruota, prima o poi bisogna dire basta. Un po’ mi ha toccato non ridere e scherzare con loro, sono due campioni da cui ho imparato molto. Spero di trasferire quei valori che ho assorbito proprio da loro. Buffon? Se tornasse in Nazionale sarebbe come sempre un valore aggiunto. Mancini? Lui mi ha fatto esordire in Serie A ai tempi dell’Inter, l’ho ritrovato con la stessa voglia di allora».