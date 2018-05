Mancini copre l’Italia: «Gioca Donnarumma. Balotelli? Vedremo…»

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Arabia Saudita

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Arabia Saudita: «Questa sarà un’emozione diversa, unica, la più grande di tutte, sia da calciatore che da allenatore. Sarà un grande orgoglio debuttare sulla panchina azzurra pensando a tutti i tecnici che mi hanno preceduto. Spero di poter assomigliare ad un tecnico tra quelli che ha vinto la Coppa del Mondo».

Mancini prosegue nelle dichiarazioni: «Sarebbe importante cominciare bene questo cammino, abbiamo lavorato bene in questi giorni e ci siamo anche divertiti. Importante è che i ragazzi giochino spensierati e che riescano a divertirsi. Sono tutti bravi tecnicamente, possono giocare bene senza bisogno di stare insieme due mesi». Continua e conclude il commissario tecnico della Nazionale azzurra: «Balotelli? Vedremo se schierarlo subito o nella seconda partita. Non l’ho chiamato per atto dovuto, ma perché è bravo. Anche altri commissari tecnici lo hanno convocato. Se si impegnerà e farà bene non ci saranno problemi, domattina deciderò. L’unica certezza per domani di formazione è Donnarumma in porta, la prossima volta vi darò la formazione».