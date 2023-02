Il terremoto in Turchia rallenta il passaggio di Colley al Besiktas

La trattativa tra Sampdoria e Besiktas per il passaggio di Colley con i bianconeri rallenta, per le conseguenze del terremoto in Turchia

Il drammatico terremoto che ha colpito la Turchia potrebbe far saltare la trattativa tra Sampdoria e Besiktas per Omar Colley. Il bilancio provvisorio di 1800 morti e la sospensione dei campionati nazionali avranno conseguenze anche sul calciomercato, che si concluderà il prossimo 8 febbraio.

Le notizie delle ultime ore, infatti, non lasciano presagire un rapido ritorno alla normalità per l’intera popolazione turca. Il difensore gambiano rischia così di restare in blucerchiato fino al termine della stagione e di impedire alla Sampdoria di incassare il vitale tesoretto da 3-4 milioni di euro.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM