Il Tottenham punta ancora Giovanni Simeone

L’attaccante Giovanni Simeone è sempre più nel mirino del Tottenham

Giovanni Simeone potrebbe lasciare la Fiorentina, il nome del Cholito sarebbe ancra presente sulle scrivanie dei dirigenti del Tottenham, i quali lo avrebbero individuato come possibile sostituto di Harry Kane. L’attaccante argentino interesserebbe agli Spurs che in lui vedono un ricambio di valore da alternare a Kane. Tali presupposti potrebbero però raffreddare la pista inglese, poichè il figlio di Diego Simeone troverebbe un minutaggio decisamente inferiore a quello attuale in maglia viola.

Si porta avanti la pista inglese rispetto a quella spagnola dell’Atletico Madrid di papà Diego

In estate già si vociferava del’interesse del Tottenham, ma la chiusura del mercato non ha portato a nulla di concreto, ora si rifanno avanti gli inglesi, che a gennaio potrebbero superare anche la concorrenza dell’Atletico Madrid guidato da Diego Simeone, padre del Cholito. Qualche settimana fa, durante l’ultima sessione di calciomercato, la società gigliata ha già rispedito al mittente le offerte da oltre 30 milioni di euro, delle vere e proprie inside che potrebbero lasciar partire il numero 9 viola.