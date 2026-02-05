Immobile applaudito, ma il suo esordio con la maglia del Paris FC è una delusione: come è andata la prima in Francia di Ciro

‘avventura parigina di Ciro Immobile è iniziata sotto una luce agrodolce: se da un lato il calore del pubblico del Paris FC è stato travolgente, dall’altro il verdetto del campo ha sancito un’amara eliminazione negli ottavi di Coppa di Francia. L’attaccante italiano, subentrato nel finale della sfida contro il Lorient, non è riuscito a ribaltare un destino avverso, vedendo sfumare il sogno della coppa nazionale proprio dopo che i suoi nuovi compagni, nel turno precedente, avevano compiuto l’impresa storica di eliminare i colossi del PSG.

Nonostante il punteggio finale di 2-0, l’impatto dell’ex capitano laziale è stato immediato. Entrato al 73′ tra gli applausi scroscianti dello Stade du Moustoir (impianto del Lorient), Immobile ha sfiorato il pareggio al primo pallone toccato, un lampo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match a quindici minuti dal termine. La stampa francese e i tifosi locali lo hanno accolto con l’entusiasmo riservato alle grandi icone, vedendo in lui il leader capace di colmare le lacune di un attacco fin qui asfittico e di guidare la nutrita colonia italiana del club.

A quasi 36 anni, e dopo una breve parentesi di sei mesi al Bologna, Ciro ha scelto Parigi per l’ultima grande sfida della sua carriera. In un mercato invernale che ha visto il Paris FC puntare forte sul Made in Italy con gli innesti di Koleosho e Coppola, proprio quest’ultimo è finito sul banco degli imputati: una sua grave disattenzione difensiva all’inizio della ripresa ha infatti spalancato la strada al vantaggio del Lorient. Sebbene il debutto sia stato macchiato dal risultato, la determinazione mostrata da Immobile conferma che la fame del “Re Ciro” è rimasta intatta, pronto a trasformare i fischi incassati dai compagni in un nuovo capitolo di successi sotto la Torre Eiffel.