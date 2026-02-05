Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Immobile applaudito, ma il suo esordio con la maglia del Paris FC è una delusione: come è andata

Published

2 ore ago

on

By

Immobile calciomercato bologna

Immobile applaudito, ma il suo esordio con la maglia del Paris FC è una delusione: come è andata la prima in Francia di Ciro

‘avventura parigina di Ciro Immobile è iniziata sotto una luce agrodolce: se da un lato il calore del pubblico del Paris FC è stato travolgente, dall’altro il verdetto del campo ha sancito un’amara eliminazione negli ottavi di Coppa di Francia. L’attaccante italiano, subentrato nel finale della sfida contro il Lorient, non è riuscito a ribaltare un destino avverso, vedendo sfumare il sogno della coppa nazionale proprio dopo che i suoi nuovi compagni, nel turno precedente, avevano compiuto l’impresa storica di eliminare i colossi del PSG.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Nonostante il punteggio finale di 2-0, l’impatto dell’ex capitano laziale è stato immediato. Entrato al 73′ tra gli applausi scroscianti dello Stade du Moustoir (impianto del Lorient), Immobile ha sfiorato il pareggio al primo pallone toccato, un lampo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match a quindici minuti dal termine. La stampa francese e i tifosi locali lo hanno accolto con l’entusiasmo riservato alle grandi icone, vedendo in lui il leader capace di colmare le lacune di un attacco fin qui asfittico e di guidare la nutrita colonia italiana del club.

A quasi 36 anni, e dopo una breve parentesi di sei mesi al Bologna, Ciro ha scelto Parigi per l’ultima grande sfida della sua carriera. In un mercato invernale che ha visto il Paris FC puntare forte sul Made in Italy con gli innesti di Koleosho e Coppola, proprio quest’ultimo è finito sul banco degli imputati: una sua grave disattenzione difensiva all’inizio della ripresa ha infatti spalancato la strada al vantaggio del Lorient. Sebbene il debutto sia stato macchiato dal risultato, la determinazione mostrata da Immobile conferma che la fame del “Re Ciro” è rimasta intatta, pronto a trasformare i fischi incassati dai compagni in un nuovo capitolo di successi sotto la Torre Eiffel.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato51 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×