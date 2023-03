Inchiesta Juve, spunta fuori la chat: «Ronaldo ha firmato»

Inchiesta Juve, i pm di Torino trovano la chat di gruppo con il messaggio su Cristiano Ronaldo: le ultime vicende

Stando a quanto riportato da Repubblica, i pm di Torino hanno trovato un gruppo ristretto su Whatsapp dal nome “Manovre stipendi 20-21“, creato da alcuni membri del CdA della Juventus.

Tanti i messaggi scambiati, ma i fari si accendono per quelli su Cristiano Ronaldo. Così adesso, nelle mani dell’accusa, c’è persino il giorno e l’ora in cui il bomber avrebbe firmato la famosa carta «che deve rimanere segreta», quella relativa ai 19 milioni di stipendi arretrati che dovrebbero ancora essergli pagati. Gli investigatori hanno analizzato il telefono dell’avvocato Cesare Gabasio, tra gli imputati all’udienza preliminare che si apre lunedì. E hanno scoperto che il legale aveva scambiato messaggi inequivocabili con Federico Cherubini e il suo braccio destro, Paolo Morganti. «Il primo pronto a firmare è Cristiano» scriveva il 20 aprile 2021 nella chat di gruppo. Tre giorni dopo, da quanto emergerebbe nella chat, è già tutto fatto. Lo comunica, sempre in quel gruppo, Morganti: «Cristiano ha firmato» scrive infatti alle 13.42 il dirigente che si sarebbe trovato alla Continassa. Un minuto dopo aggiunge un dettaglio importante: «Ha una copia di tutti i documenti». E alle 13.44, Cherubini gli replica: «Bene!».

