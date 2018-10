Zeman su Report: «La Juventus pensa di poter fare quello che vuole»

Arriva anche il commento di Zdenek Zeman sull’inchiesta di Report sulla Juventus: ecco le parole del tecnico boemo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

L’inchiesta di Report sulla Juventus e sul suicidio di Bucci sta facendo discutere, con il mondo del calcio che affronta un argomento delicato come quello degli ultras e dei rapporti con la criminalità. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, anche Zdenek Zeman ha detto la sua.

Ecco le parole del boemo: «Purtroppo è un calcio difficile: parliamo di cose brutte e che non riguardano solo la Juventus. I bianconeri pensano di poter fare quello che vogliono perché è la migliore squadra italiana da tempo, ma la legge dovrebbe essere uguale per tutti: le risposte di Andrea Agnelli fanno pensare che per loro non è così».