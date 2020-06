Incidente Zanardi: quadro neurologico grave, è in terapia intensiva. Nelle prossime ore parleranno i medici che hanno eseguito l’operazione

Alex Zanardi è in terapia intensiva e il quadro neurologico resta grave. Ecco il bollettino medico diramato in questi minuti:

«In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico».