Zanardi, il medico: «Condizioni stabili, ma resta grave»

Sabino Scolletta ha parlato delle condizioni di salute di Alex Zanardi: le dichiarazioni del primario di rianimazione dell’ospedale di Siena

Sabino Scolletta, primario di rianimazione dell’ospedale di Siena, ha parlato delle condizioni di salute di Alex Zanardi: «Le condizioni cliniche sono stabili, il quadro neurologico era grave e tale rimane. È ben adattato al ventilatore meccanico, questo è un buon segno».

«Richiede soltanto il minimo supporto farmacologico, quindi nei prossimi giorni potremmo valutare se sospendere la sedazione e svegliarlo. La famiglia può fare visita al paziente, ieri sera abbiamo già avuto un colloquio stretto. Abbiamo due orari di accesso, consentiamo l’accesso a un familiare per volta per via dell’emergenza Coronavirus».