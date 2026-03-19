Infantino parla chiaro: «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici. Speriamo in uno spirito di fair play e rispetto reciproco»

Infantino: «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici. Speriamo in uno spirito di fair play e rispetto reciproco». Le parole

Gianni Infantino è intervenuto durante la riunione online del Consiglio FIFA, collegato dalla sede centrale dell’organizzazione a Zurigo. Le sue parole:

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PAROLE – «La FIFA non può risolvere i conflitti geopolitici, ma ci impegniamo a usare il potere del calcio e della Coppa del Mondo FIFA per costruire ponti e promuovere la pace, poiché il nostro pensiero va a coloro che soffrono a causa delle guerre in corso. La FIFA auspica che tutte le squadre partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA competano in uno spirito di fair play e rispetto reciproco. Abbiamo un calendario. A breve avremo la conferma delle 48 squadre partecipanti e vogliamo che la Coppa del Mondo FIFA si svolga come previsto».

COMUNICATO FIFA – «La FIFA non dovrebbe intraprendere alcuna azione, dato che, nel contesto dell’interpretazione delle disposizioni pertinenti dello Statuto FIFA, lo status giuridico definitivo della Cisgiordania rimane una questione irrisolta e altamente complessa ai sensi del diritto internazionale pubblico. La FIFA dovrebbe continuare a promuovere il dialogo e a offrire mediazione tra la Federazione calcistica palestinese e la Federazione calcistica israeliana a livello operativo. In questo contesto, la FIFA continuerà a facilitare un confronto strutturato e a monitorare gli sviluppi».