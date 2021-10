Infortunati Cagliari: due giocatori verso il rientro. Le ultime

Il tecnico Mazzarri deve fare i conti con la situazione infortunati: il Cagliari spera di recuperare gli uruguaiani, Godin e Strootman

Il Cagliari non è nelle condizioni migliori per quanto riguarda la situazione infortunati. Il tecnico Mazzarri spera di recuperare sia Strootman che Godin per la sfida contro il Bologna. Anche Caceres e Nandez dovrebbero essere vicini al recupero.

Se la situazione dovesse rimanere invariata però – come ricorda l’edizione odierna de La Nuova Sardegna – il mister potrebbe riproporre lo schema utilizzato contro la Roma.