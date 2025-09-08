Cagliari, emergenza infortuni: le ultime su Pavoletti, Radunovic e Pintus

Cagliari, tre assenze pesanti contro il Parma: Pavoletti, Radunovic e Pintus ai box. Tutti i dettagli

Non è un avvio di stagione semplice per il Cagliari di Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù e oggi tecnico della prima squadra, chiamato a gestire una situazione complicata sul fronte infortuni. Alla vigilia della sfida contro il Parma, valida per la 3ª giornata di Serie A 2025-2026, i sardi devono fare i conti con tre assenze di rilievo che rischiano di condizionare le scelte tattiche.

Pavoletti e Radunovic: due pilastri fuori causa

Il capitano Leonardo Pavoletti, attaccante classe 1988 noto per il suo gioco aereo e la capacità di fare reparto da solo, è alle prese con un problema fisico che lo terrà quasi certamente lontano dal campo. La sua assenza priverà il Cagliari non solo di un riferimento offensivo, ma anche della leadership e dell’esperienza maturata in anni di Serie A.

Situazione analoga per Boris Radunovic, portiere serbo classe 1996, titolare indiscusso tra i pali. L’estremo difensore, fondamentale per sicurezza e reattività, difficilmente sarà a disposizione per il match contro i gialloblù. Due forfait che colpiscono direttamente il cuore dell’attacco e della difesa, costringendo Pisacane a soluzioni alternative.

Anche Pintus ai box

A completare la lista degli indisponibili c’è Nicola Pintus, giovane centrocampista di prospettiva cresciuto nel vivaio rossoblù. Il suo infortunio, seppur meno impattante sulle gerarchie dell’undici titolare, rappresenta comunque un freno alla sua crescita e alla possibilità di mettersi in mostra in un match di alto livello.

Emergenza e opportunità

Le assenze di Pavoletti, Radunovic e Pintus mettono alla prova la profondità della rosa del Cagliari, che dovrà affidarsi a seconde linee e giovani in cerca di spazio. Per Pisacane sarà necessario rivedere l’assetto tattico, puntando su soluzioni inedite per mantenere competitività contro un Parma in buona forma.

La partita, oltre a essere un test importante per la classifica, diventa così un banco di prova per chi finora ha avuto meno minuti. Un’occasione per dimostrare di poter essere protagonista in un campionato lungo e impegnativo, dove ogni punto può fare la differenza nella corsa alla salvezza.