Genoa News
Infortunati Genoa, De Rossi fa i conti con i primi stop dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina: le condizioni di Ekuban e Ekhator
Infortunati Genoa, De Rossi fa i conti con i primi stop dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina: le condizioni di Ekuban e Ekhator
Non arrivano solo buone notizie per il Genoa dopo il 2-2 contro la Fiorentina, primo match della gestione De Rossi. Due giocatori rossoblù sono infatti alle prese con acciacchi fisici.
Come riportato dal club ligure, Caleb Ekuban ha accusato un affaticamento al flessore della gamba sinistra. L’attaccante ghanese, rimasto in panchina nella sfida contro i viola, sarà monitorato dallo staff medico nei prossimi giorni per capire se potrà tornare disponibile dopo la sosta.
Ekhator alle prese con una fascite plantare
Problemi anche per Jeff Ekhator, entrato nel corso della partita e costretto a lasciare il campo per un fastidio al tallone. Gli esami hanno evidenziato una fascite plantare, un disturbo che potrebbe tenerlo fermo per qualche giorno.
De Rossi spera di recuperare entrambi al più presto, in vista dei prossimi impegni cruciali per il Genoa nella corsa salvezza.
Genoa Fiorentina, un intruso in conferenza stampa di De Rossi: l’abbraccio al tecnico rossoblù di Dzeko che saluta il suo ex compagno: la ricostruzione dell’episodio
Genoa Fiorentina, De Rossi: «Sono molto contento dell’atteggiamento. Ecco cosa penso della squadra»
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...