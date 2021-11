Infortunati Inter: le condizioni di Lautaro Martinez, Dzeko e Bastoni

Allarme rientrato per Lautaro Martinez: venerdì l’attaccante dell’Inter era con la squadra insieme a Dzeko e Bastoni

Allarme rientrato all’Inter per Lautaro Martinez. Solo una contusione per l’attaccante argentino nell’impegno in nazionale contro il Brasile, con il ‘Toro’ che venerdì dovrebbe allenarsi insieme al resto della squadra come riporta Gazzetta.it.

Domani al ritorno dal Sudamerica Lautaro farà un lavoro di scarico, mentre nell’anti vigilia della sfida contro il Napoli dovrebbe allenarsi regolarmente con il gruppo insieme a Dzeko e Bastoni, ormai anche loro sulla via del recupero. Da monitorare invece le condizioni di Sanchez, che si sottoporrà a nuovi accertamenti al ritorno a Milano dopo il problema muscolare accusato con la maglia del Cile.