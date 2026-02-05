Infortunati Lazio, piove sul bagnato per Sarri! Altri due biancocelesti sono a rischio per la Juventus. Ultimissime

Infortunati Lazio, stop anche per due biancocelesti in vista del match contro la Juventus di domenica. Le loro condizioni

Piove sul bagnato in casa Lazio. La marcia di avvicinamento al big match di domenica contro la Juventus si sta trasformando in un vero e proprio bollettino di guerra per lo staff tecnico biancoceleste. L’entusiasmo per la sfida è smorzato da una situazione infermeria che definire critica è un eufemismo: la squadra rischia di presentarsi all’appuntamento clou della giornata priva di alcune delle sue pedine fondamentali.

La tegola: Zaccagni out un mese

La notizia peggiore riguarda senza dubbio Mattia Zaccagni. Il numero 10 ha riportato un infortunio serio che lo terrà lontano dai campi per circa un mese. Una perdita pesantissima per le dinamiche d’attacco della Lazio, che perde il suo leader tecnico e carismatico in un momento cruciale della stagione.

Allarme per Dia e Lazzari: sono a rischio

Ma i guai non finiscono qui. Nelle ultime ore è scattato l’allarme rosso anche per altri due titolarissimi, fermati da fastidi muscolari che ne mettono in forte dubbio la presenza contro i bianconeri. Si tratta di Boulaye Dia e Manuel Lazzari. L’attaccante senegalese è sotto stretta osservazione medica. Stesso discorso per il terzino destro. Per entrambi sarà decisiva la rifinitura, ma il pessimismo filtra dai cancelli di Formello.

Il rebus a sinistra: Tavares o Marusic?

Come se non bastasse, la difesa deve fare i conti con l’assenza certa di Luca Pellegrini. Il terzino sinistro, ex di turno, è stato fermato dal Giudice Sportivo per squalifica. Senza di lui, si apre un ballottaggio serrato per occupare la corsia mancina. Le opzioni sul tavolo sono due: Nuno Tavares o Adam Marusic. Il portoghese scalpita per una maglia, ma non è escluso l’impiego del montenegrino. Marusic garantirebbe maggiore copertura ed esperienza in una partita che si preannuncia tatticamente bloccata. La Lazio dovrà fare appello a tutto il suo carattere per sopperire a queste assenze pesanti e provare a fermare la corazzata bianconera.