Infortunati Napoli, si svuota l’infermeria! Conte pronto a riabbracciare alcuni suoi big: il piano di rientro tra i partenopei

Dopo mesi di autentica emergenza, Antonio Conte può finalmente sorridere. Se il calciomercato invernale ha chiuso ufficialmente i battenti al suono del “Big Ben”, i veri rinforzi per il Napoli arrivano direttamente dall’infermeria di Castel Volturno. Il semaforo medico, rimasto rosso per un tempo che è parso interminabile, sta finalmente virando verso il verde, permettendo al tecnico salentino di recuperare pezzi da novanta della sua “gioielleria pesante” per la fase cruciale della stagione. Archiviati i recuperi fondamentali di Romelu Lukaku e Alex Meret, che hanno già gettato via le stampelle, la lista degli indisponibili è destinata ad accorciarsi sensibilmente già dalle prossime ore.

In vista della delicata trasferta di sabato a Marassi, filtrano ottime sensazioni per Milinkovic e Amir Rrahmani. Il primo ha smaltito l’elongazione al bicipite femorale che lo ha costretto ai box per tre turni, mentre il centrale kosovaro, assente da quattro gare per una lesione al gluteo, è il candidato principale per riprendere le chiavi della difesa azzurra. Un test decisivo sarà l’allenamento congiunto previsto contro il Giugliano, un vero e proprio crash-test per valutare la tenuta fisica. Ottimismo anche per gli esterni: Pasquale Mazzocchi e Matteo Politano stanno bene e, salvo imprevisti dell’ultima ora, si aggregheranno alla spedizione ligure, offrendo opzioni preziose sulle fasce.

Guardando oltre l’immediato, il centrocampo dei Partenopei si prepara a riabbracciare due colonne portanti. Lo scozzese Billy Gilmour, assente addirittura dal primo novembre, punta il rientro per la sfida contro la Roma, così come André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense, fermato da un infortunio muscolare che ha privato la squadra della sua fisicità per ben diciannove partite, è prossimo al ritorno in gruppo. Serve invece ancora pazienza per i nomi più altisonanti: il capitano Giovanni Di Lorenzo, alle prese con una distorsione al ginocchio, ne avrà per circa due mesi, mentre per rivedere il talento di David Neres (operato alla caviglia) bisognerà attendere fine aprile. Discorso a parte per Kevin De Bruyne: il fuoriclasse belga, fermo dalla sfida contro l’Inter del 25 ottobre, vede la luce in fondo al tunnel e potrebbe tornare a illuminare il gioco tra due o tre settimane.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano