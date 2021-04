La Sampdoria è tornata in campo per preparare la prossima sfida contro la Roma. Le condizioni di Quagliarella, Ramirez e Torregrossa

La Sampdoria è tornata in campo quest’oggi per preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45. Totalmente recuperati Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez che hanno svolto la maggior parte del lavoro insieme al resto del gruppo.

Prosegue il suo iter di recupero agonistico Ernesto Torregrossa che non ha ancora del tutto smaltito il problema muscolare al soleo della gamba destra.