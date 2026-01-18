Infortunati Torino Roma, quanti stop durante la gara! Si fermano in quattro, ecco cosa è successo

Infortunati Torino Roma: quattro giocatori out nel corso della partita, una gara condizionata dagli stop. Tutti i dettagli

Nel corso di Torino Roma non sono mancati alcuni stop inattesi. Lorenzo Pellegrini ha chiesto il cambio durante il secondo tempo, spiegando – come riportato da DAZN – di non sentirsi al meglio dal punto di vista muscolare. Anche Hermoso ha dovuto lasciare il campo già nel primo tempo, venendo sostituito da Ghilardi. Il difensore spagnolo ha accusato un problema all’adduttore.

Problemi anche sul fronte granata. Gineitis è stato costretto a fermarsi a causa di un fastidio al flessore, mentre Aboukhlal ha chiesto il cambio nel pieno della prima frazione di gioco. Anche in questo caso, la scelta è ricaduta su Pedersen per sostituirlo.

Tutte le condizioni dei giocatori usciti per infortunio saranno monitorate e rivalutate nelle prossime ore, così da capire l’entità dei problemi e i possibili tempi di recupero.

