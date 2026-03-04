Infortunati Verona: si fermano Bella-Kotchap e Tobias Slotsager. Le loro condizioni ufficiali e quanto rimarranno ai box

Infortunati Verona: stop per Bella-Kotchap e Tobias Slotsager. Le condizioni ufficiali e quanto dovranno rimanere fuori

Arrivano purtroppo aggiornamenti decisamente scoraggianti dall’infermeria per l’Hellas Verona. Durante il corso dell’ultimo e dispendioso match di campionato disputato contro il Napoli, due pilastri del reparto arretrato sono stati costretti ad alzare bandiera bianca prima del triplice fischio. Nelle ultime ore, sia Armel Bella-Kotchap che Tobias Slotsager si sono sottoposti a una serie di approfonditi esami strumentali per valutare l’entità dei rispettivi problemi muscolari.

L’esito degli esami medici: i dettagli sulle lesioni

I verdetti forniti dallo staff sanitario non hanno lasciato spazio all’ottimismo. Per quanto riguarda il centrale francese, l’esito dei controlli ha evidenziato una fastidiosa lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Leggermente diverso, ma altrettanto problematico, il quadro clinico di Slotsager: per lui gli esami medici hanno confermato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso, sempre dell’arto inferiore sinistro.

Al momento, i tempi di recupero esatti per i due difensori gialloblù restano da definire. Lo staff valuterà la situazione giorno dopo giorno nei prossimi giorni, stilando una tabella di marcia in base all’evoluzione dei rispettivi quadri clinici.

Le mosse in vista della delicata trasferta di Bologna

In questo complesso e sfortunato scenario, Paolo Sammarco è chiamato a correre rapidamente ai ripari per ridisegnare l’assetto tattico in vista del prossimo impegno calcistico. Il Verona sarà infatti atteso da una delicatissima trasferta in terra emiliana contro il Bologna.

Questo incontro assume i contorni di una vera e propria finale anticipata: a sole 11 partite dal traguardo finale del campionato, gli scaligeri si giocheranno con ogni probabilità le ultimissime chance per mantenere la categoria. Una salvezza che, considerando l’attuale classifica e la grave emergenza infortuni, appare un’impresa sempre più complicata