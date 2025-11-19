Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Il tecnico dei Gunners perde Gabriel Magalhães in difesa: le opzioni per sostituire il pilastro brasiliano nel derby

Infortuni Arsenal, situazione inaspettata per Mikel Arteta! Gabriel Magalhães out fino a gennaio per un infortunio, ora dovrà rivedere il suo undici titolare

L’Arsenal di Mikel Arteta si trova ad affrontare una situazione inaspettata e delicata in vista del cruciale derby del Nord di Londra. Gabriel Magalhães, pilastro della difesa Gunners, sarà assente a causa di un infortunio alla coscia subito durante la pausa per le nazionali, che potrebbe tenerlo lontano dal campo fino a gennaio. Il difensore brasiliano, 27 anni, ha giocato ogni singolo minuto in tutte le 11 partite di Premier League finora disputate, un’assenza che costringerà Arteta a rivedere il suo undici titolare. Ecco le opzioni.

Piero Hincapie

L’internazionale ecuadoriano, 23 anni, è arrivato all’Arsenal con la capacità di giocare sia al centro che sulla fascia sinistra della difesa. Hincapie rappresenta un’opzione diretta per sostituire Gabriel, grazie alla sua natura difensiva aggressiva e alla sua preferenza per il ruolo di centrale.

Cristhian Mosquera

Il giovane Mosquera, 21 anni, ha già dimostrato di poter reggere il confronto con avversari di alto livello, come nella partita contro il Liverpool. Nonostante sia un destro naturale, ha giocato sul lato sinistro della difesa con il Valencia e ha già affiancato Saliba in Coppa di Lega. Arteta ha elogiato la sua capacità di adattamento: «Non è facile adattarsi al campionato, ad un nuovo modo di giocare, ma Mosquera è un grande esempio. Penso che quello che ha fatto contro il Liverpool, essendo buttato lì dopo tre minuti ad Anfield alla sua prima apparizione in Premier League, sia molto difficile da fare. Penso sia stato superbo anche oggi».

Riccardo Calafiori

Un’opzione più sorprendente potrebbe essere Riccardo Calafiori, il versatile difensore italiano, ex Bologna, arrivato all’Arsenal nel 2024. Calafiori ha fatto del ruolo di terzino sinistro il suo, spesso posizionato molto in alto nel sistema di Arteta. Spostarlo al centro della difesa significherebbe dover trovare un sostituto per il suo ruolo abituale, forse Myles Lewis-Skelly. Tuttavia, Arteta potrebbe essere restio a cambiare troppo contemporaneamente in una partita così importante.

