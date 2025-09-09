Infortuni Juve, buone notizie per Tudor. Questi due giocatori sono pronti al rientro - Calcio News 24

Infortuni Juve: buone notizie per Tudor, Conceicao e Zhegrova verso il rientro

Dopo giorni di apprensione, arrivano aggiornamenti confortanti dal fronte infortuni Juve. Il club bianconero può finalmente tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in vista del big match contro l’Inter. Le condizioni di Francisco Conceicao, uscito anzitempo dal ritiro del Portogallo per un problema muscolare, non destano preoccupazioni. Secondo quanto riportato da Juventusnews24, il giovane talento ha riportato solo un lieve affaticamento, senza lesioni muscolari.

Il giocatore è già rientrato a Torino e ha svolto una seduta di terapie e lavoro differenziato alla Continassa. Lo staff medico della Juve ha scelto di adottare una gestione prudente, ma filtra ottimismo: la sua disponibilità per il Derby d’Italia verrà valutata nei prossimi giorni. L’importante, però, è che si sia evitato un infortunio di lungo corso, in un periodo in cui gli infortuni Juve avevano già creato non pochi grattacapi a Tudor.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Altri due volti nuovi del mercato estivo, Loïs Openda e Edon Zhegrova, hanno partecipato regolarmente all’allenamento odierno con il resto del gruppo. Per Openda, attaccante belga arrivato nelle ultime ore del mercato, si tratta del primo vero contatto con la realtà bianconera. Zhegrova, invece, rappresenta forse il recupero più significativo: il fantasista kosovaro era fuori dai giochi da dicembre per un lungo infortunio muscolare. Ora è finalmente pronto a dare il suo contributo alla causa bianconera.

In gruppo anche Juan Cabal, reduce da un grave infortunio al legamento crociato subito lo scorso novembre. Il difensore colombiano ha completato il percorso di riabilitazione e punta a tornare presto tra i convocati.

Tra i rientri importanti, da segnalare quelli dei Nazionali Locatelli, Cambiaso, Gatti, Yildiz e Koopmeiners, che si sono messi subito a disposizione di Tudor.

L’unico a lavorare ancora a parte è Fabio Miretti, che prosegue il proprio recupero in maniera graduale.

La Juve si prepara così al delicato appuntamento con l’Inter con un’infermeria che finalmente si svuota e una rosa più profonda e completa. Il tema infortuni Juve, che ha spesso condizionato le ultime stagioni, sembra – almeno per ora – sotto controllo.